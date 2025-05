Giro d'Italia: Isaac Del Toro conquista la Maglia Rosa, Van Aert trionfa a Siena

A Siena brilla la giovane promessa messicana Isaac Del Toro, che conquista la Maglia Rosa dopo una spettacolare nona tappa del Giro d'Italia 2025. Il corridore della Uae Team Emirates, classe 2002, si è reso protagonista di un’impresa nella tappa Gubbio-Siena, lunga 181 km e caratterizzata da cinque durissimi settori di sterrato toscano.

Del Toro nuovo leader del Giro, Van Aert vince la tappa

Nonostante sia stato beffato sul traguardo da un instancabile Wout van Aert, capace di batterlo in volata con uno scatto da pistard all'ingresso di Piazza del Campo, Del Toro ha comunque guadagnato abbastanza vantaggio per prendersi il comando della classifica generale. Il giovane messicano ha tenuto testa agli attacchi per gli ultimi 15 km con una resistenza e una lucidità sorprendenti per la sua età.

Alle loro spalle, Giulio Ciccone ha chiuso al terzo posto precedendo Richard Carapaz, mentre Simon Yates e Andrea Riberi hanno completato la top 6. Una tappa durissima anche per i big della classifica: Primoz Roglic è stato vittima di una caduta e di una foratura, ma con enorme determinazione ha portato a termine la corsa limitando i danni.

Diego Ulissi, ex leader della classifica generale, ha invece pagato il prezzo di una giornata difficile, chiudendo con quasi cinque minuti di ritardo e cedendo la Maglia Rosa al compagno di squadra Del Toro.