Catania, suora muore in mare mentre tenta di salvare alcune consorelle a Vaccarizzo

Una suora brasiliana di 45 anni è morta nel mare di Vaccarizzo dopo essersi tuffata per aiutare alcune consorelle in difficoltà tra le onde. La tragedia è avvenuta al Villaggio Delfino, nel pomeriggio di ieri.

Tragedia nel litorale di Vaccarizzo, a Catania, dove una suora di 45 anni ha perso la vita durante un tentativo di soccorso in mare. La vittima è Nadir Santos da Silva, religiosa brasiliana che si trovava sulla spiaggia del Villaggio Delfino insieme ad altre consorelle.

Secondo quanto ricostruito, alcune religiose si erano tuffate per fare il bagno quando il mare agitato le ha messe in difficoltà. La donna si è lanciata in acqua per aiutarle, ma durante il salvataggio è stata trascinata dalle onde e non è più riuscita a tornare a riva.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per la 45enne non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri davanti ai bagnanti presenti sulla spiaggia del litorale catanese.

Le esequie della religiosa saranno celebrate giovedì alle ore 16 nella chiesa madre di San Giovanni La Punta. La funzione sarà officiata dall’Arcivescovo di Catania.