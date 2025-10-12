Palermo, ucciso mentre tenta di salvare un ragazzo da un pestaggio: colpo di pistola alla testa

Tragedia nella notte a Palermo, nel cuore della zona della movida a pochi passi dal Teatro Massimo. Un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre cercava di fermare un pestaggio in corso davanti al locale dei suoi genitori.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 3 di notte il giovane avrebbe notato un coetaneo aggredito da un gruppo di ragazzi. Spinto dall’intenzione di difendere la vittima e porre fine alla rissa, si sarebbe avvicinato per calmare gli animi. Ma la situazione è degenerata in pochi istanti.

Leggi anche Addio a Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene e presidente del Palermo: morto a 41 anni

Uno degli aggressori, infatti, avrebbe estratto una pistola e sparato a distanza ravvicinata, colpendo Paolo Taormina alla fronte. Dopo lo sparo, il gruppo è fuggito rapidamente a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per identificare il killer e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.