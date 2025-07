Fregene, tragedia in mare: 48enne muore per un malore mentre fa il bagno

Home / Social News / Fregene, tragedia in mare: 48enne muore per un malore mentre fa il bagno

Tragedia a Fregene: un uomo di 48 anni ha perso la vita improvvisamente mentre faceva il bagno, colto da un malore in mare. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 9, e i soccorritori sono intervenuti prontamente, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Un dramma che sconvolge la comunità e richiama l’attenzione sulla sicurezza in spiaggia. La vicenda si conclude con un dolore profondo e tante domande senza risposta.