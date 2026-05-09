Mattia Bellucci sorprende a Roma, vittoria in rimonta agli Internazionali e sogno ottavi

Mattia Bellucci avanza agli Internazionali d’Italia dopo la rimonta contro Etcheverry. Il tennista lombardo ha centrato il miglior risultato della carriera a Roma e ora punta agli ottavi contro lo spagnolo Landaluce.

Mattia Bellucci continua il suo percorso agli Internazionali d’Italia 2026 e conquista il miglior risultato della carriera nel torneo romano. Il tennista azzurro, sabato 9 maggio, ha superato l’argentino Tomas Martin Etcheverry in tre set dopo una partita combattuta, chiusa con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3.

Dopo aver perso il primo set, Bellucci ha cambiato ritmo nel secondo parziale, trovando maggiore continuità al servizio e spingendo con più decisione da fondo campo. Nel terzo set ha confermato la crescita mostrata durante il match, riuscendo a gestire i momenti decisivi e chiudendo la sfida davanti al pubblico del Foro Italico.

Grazie a questo successo il 24enne italiano si è qualificato per il terzo turno del Masters 1000 di Roma, dove affronterà lo spagnolo Martin Landaluce. Il giovane iberico, entrato in tabellone da lucky loser, ha eliminato Marin Cilic in due set con un doppio 6-4.

Nato nel 2001, Bellucci ha iniziato a giocare a tennis fin da bambino seguendo gli insegnamenti del padre, allenatore. Nei primi anni della carriera si è messo in evidenza nel circuito minore e ha incrociato più volte anche Jannik Sinner, riuscendo a passare un turno nel torneo di Rijeka dopo il ritiro dell’altoatesino per infortunio.

Il primo titolo da professionista nel circuito ITF è arrivato nel 2021. L’anno successivo ha conquistato anche i suoi primi tornei Challenger, risultati che gli hanno permesso di avvicinarsi stabilmente ai grandi eventi del circuito Atp.

Nel 2023 Bellucci ha disputato per la prima volta il tabellone principale di uno Slam partecipando agli Australian Open. Nel 2024 si è qualificato anche per Roland Garros e Wimbledon, sfiorando due vittorie di prestigio contro Frances Tiafoe e Ben Shelton dopo essere stato avanti di due set.

La crescita è proseguita anche nel circuito maggiore. Nel 2024 l’azzurro ha raggiunto i quarti di finale ad Atlanta e ha ottenuto il primo successo agli US Open battendo Stan Wawrinka. Risultati che gli hanno consentito di entrare tra i primi cento del ranking mondiale.

Attualmente Bellucci occupa la posizione numero 80 della classifica Atp. Il suo miglior ranking resta il 63° posto raggiunto nel luglio 2025, traguardo che conferma la sua costante crescita nel tennis internazionale.