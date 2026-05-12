Il Diavolo veste Prada 2, una hostess della United Airlines recita con Meryl Streep

Tanya Hutchinson cercava un ruolo nei video di sicurezza United Airlines e si è ritrovata sul set de Il Diavolo veste Prada 2 con Meryl Streep. La hostess ha scoperto il vero progetto solo dopo il casting.

Quello che doveva essere un semplice provino interno per un video aziendale si è trasformato in un’esperienza da cinema per Tanya Hutchinson, assistente di volo della United Airlines finita nel cast de Il Diavolo veste Prada 2. La donna aveva risposto a una seleione organizzata dalla compagnia aerea convinta di poter partecipare a uno dei tradizionali filmati sulla sicurezza a bordo.

Dopo aver inviato il suo video per l’audizione, Tanya ha ricevuto una telefonata proprio nel giorno del suo compleanno. In un primo momento aveva creduto di essere stata scelta per il progetto legato ai voli United Airlines, ma durante la chiamata le è stato comunicato che avrebbe preso parte a una produzione Disney. Una notizia completamente inattesa, che l’ha lasciata senza parole.

Nel sequel del celebre film, Tanya Hutchinson compare in una scena ambientata su un aereo insieme a Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci. Interpreta una hostess incaricata di avvisare Miranda Priestly che in classe economica non sarà possibile servire champagne.

La partecipazione al film è rimasta segreta per mesi a causa degli accordi di riservatezza previsti dalla produzione. La hostess ha raccontato di aver avuto difficoltà a non parlarne con amici e familiari, soprattutto durante le riprese, quando si è trovata improvvisamente immersa nel mondo di Hollywood.

Sul set ha osservato da vicino il lavoro degli attori, tra lunghe giornate iniziate all’alba e ore di attesa prima delle scene. Hutchinson ha spiegato di essere rimasta colpita dalla disponibilità del cast e dall’atmosfera dietro le quinte, molto diversa dall’immagine che il pubblico vede sul grande schermo.

Nonostante il divieto di scattare fotografie durante la lavorazione, Tanya ha raccontato di aver vissuto ogni momento con grande intensità. Alla fine del progetto si è ritrovata persino nei titoli di coda del film, un risultato che non avrebbe mai immaginato quando aveva deciso di candidarsi per un semplice video aziendale.