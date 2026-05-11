Meryl Streep e Il Diavolo veste Prada 2, stesso cachet per Hathaway e Blunt nel sequel

Meryl Streep ha chiesto la parità salariale per Anne Hathaway ed Emily Blunt nel sequel de Il Diavolo veste Prada. Le tre attrici hanno ottenuto lo stesso cachet iniziale da 12,5 milioni di dollari più bonus sugli incassi.

Il ritorno di Miranda Priestly sul grande schermo si sta trasformando in un successo anche fuori dal set. Secondo quanto riportato da Variety, Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt hanno firmato per “Il Diavolo veste Prada 2” un contratto identico da 12,5 milioni di dollari a testa, con ulteriori bonus legati agli incassi del film.

Il sequel ha già superato i 300 milioni di dollari al box office mondiale e le stime parlano di compensi finali vicini ai 20 milioni per ciascuna delle tre protagoniste. Numeri che confermano l’enorme attesa del pubblico per il ritorno delle protagoniste del film diventato un cult nei primi anni Duemila.

Dietro l’accordo economico ci sarebbe proprio la scelta di Meryl Streep. L’attrice, considerata centrale per il progetto grazie al personaggio di Miranda Priestly, avrebbe potuto ottenere un compenso superiore rispetto alle colleghe. La trattativa, invece, sarebbe stata impostata per garantire la stessa cifra anche ad Anne Hathaway ed Emily Blunt.

A Hollywood accordi di questo tipo restano poco frequenti. Le differenze di cachet tra attori principali sono spesso molto marcate e i contratti vengono negoziati singolarmente con cifre lontane tra loro. La decisione legata al sequel de Il Diavolo veste Prada 2 rappresenta quindi un caso raro tra le grandi produzioni cinematografiche.

Il nuovo capitolo è diretto ancora da David Frankel e riporta sullo schermo Miranda Priestly, Andrea Sachs ed Emily Charlton vent’anni dopo il primo film. Il pubblico ha risposto immediatamente con sale piene e incassi in crescita già nelle prime settimane di programmazione.