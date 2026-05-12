SCUF Omega, il controller ufficiale per PS5 arriva con switch Omron e polling rate a 1K

SCUF Gaming debutta con Omega, il nuovo controller ufficiale per PS5 pensato per il gioco competitivo. Il dispositivo punta su tempi di risposta ridotti, tasti meccanici Omron e controlli personalizzabili anche da smartphone.

SCUF Gaming, azienda del gruppo CORSAIR specializzata in periferiche per eSport, ha presentato Omega, un controller professionale sviluppato con licenza ufficiale per PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Il nuovo modello nasce con l’obiettivo di offrire prestazioni elevate nei giochi competitivi e amplia la compatibilità anche a PC, Mac e dispositivi mobili Android e iOS.

Alla base del progetto c’è un sistema progettato per ridurre al minimo la latenza. Omega supporta infatti un polling rate a 1K su PC, sia in modalità wireless sia tramite cavo, permettendo uno scambio dati molto rapido tra controller e piattaforma di gioco. Per i comandi principali sono stati utilizzati switch meccanici Omron, scelti per garantire una risposta immediata e una sensazione simile al clic di un mouse durante l’utilizzo di trigger, D-Pad e pulsanti frontali.

Uno degli aspetti centrali del dispositivo riguarda la personalizzazione. Attraverso l’app mobile dedicata, disponibile per smartphone iOS e Android, è possibile modificare diversi parametri del controller in tempo reale. Gli utenti possono regolare le zone morte dei thumbstick fino allo 0% effettivo, cambiare la sensibilità dei trigger e intervenire sulle curve di risposta per adattare il comportamento del pad ai diversi generi di gioco.

Omega integra inoltre 11 input supplementari tra paddle posteriori, pulsanti laterali e tasti G completamente rimappabili. Questa configurazione consente di assegnare rapidamente funzioni specifiche senza togliere le dita dagli stick analogici, soluzione pensata soprattutto per sparatutto competitivi e titoli multiplayer.

Per quanto riguarda la struttura hardware, il controller utilizza thumbstick Endurance basati su tecnologia TMR, sviluppata per limitare l’usura nel tempo mantenendo precisione e fluidità nei movimenti. SCUF ha anche eliminato i moduli di vibrazione interni per alleggerire il peso complessivo del dispositivo e migliorare la stabilità durante le sessioni prolungate.

L’impugnatura è stata progettata per favorire l’accesso rapido ai paddle posteriori e garantire una presa più sicura grazie a materiali tecnici inseriti nei punti di contatto principali. Completa la dotazione una batteria integrata con supporto alla ricarica rapida.

Il nuovo SCUF Omega sarà disponibile a livello globale dal 12 maggio 2026. Il controller si rivolge principalmente ai giocatori competitivi e agli utenti che cercano una periferica certificata per l’ecosistema PlayStation, senza rinunciare alla compatibilità multipiattaforma.