Everdream Valley arriva per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch

L’enorme avventura agricola nel paradiso degli animali arriverà nella primavera del 2023 su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch





Untold Tales e VARSAV Games hanno collaborato insieme all'ambiziosa avventura agricola, Everdream Valley.





Everdream Valley è una vasta avventura con un tocco magico. Di giorno, potrai prenderti cura del tuo angolo speciale della valle: raccogliere le colture, curare una sfilza di animali e contribuire a ricostruire la fattoria del nonno. Di notte, dei magici sogni ti permetteranno di incarnare alcune creature della fattoria e completare sfide speciali.



Trailer: https://www.youtube.com/watch? v=lFdU78suUbw







Impersonerai un bambino che trascorre l'estate nella fattoria dei suoi nonni, Everdream Valley infatti ti permetterà di riconquistare quegli avventurosi giorni dell’infanzia e dall'infinita immaginazione. Un tempo in cui questioni come il lavoro, le responsabilità o le relazioni erano l'ultima cosa a cui pensare. Esplorerai un mondo aperto con un sacco di attività, tutto mentre cercherai di capire cosa ti sta portando a fare quei sogni magici di notte.

Everdream Valley arriverà su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch nella primavera del 2023. Una demo Steam è già disponibile gratuitamente.





Caratteristiche del gioco:





Riporta Vita e Fascino in Fattoria



Questa piccola fattoria ha bisogno di molta attenzione. Un’enorme varietà di frutta e verdura da coltivare e una grande collezione di animali da allevare. Proteggi i tuoi raccolti, mantieni felici i tuoi animali e raccogli le risorse per riparare ed espandere la tua fattoria.

Crea un Paradiso per gli Animali

In Everdream Valley pochissime persone disturberanno la quiete, così gli animali prosperano. Maiali, mucche, polli, anatre, capre, alpaca... la lista è lunga. Ogni creatura (selvatica o addomesticata) ha un'influenza unica sulla tua fattoria. Everdream Valley riguarda la cura per gli animali, quindi sarai certo che la tua mucca preferita Bessie non verrà mai trasformata in un hamburger.

Ottieni il Meglio dai morbidi Aiutanti

Al tuo fianco ci sarà sempre il tuo fedele cagnolino. Scegli tra tredici razze diverse e allena il tuo migliore amico ad aiutarti con attività come l'allevamento, il monitoraggio, la ricerca del tesoro e molto altro ancora. C'è anche un gatto, conquistalo e forse farà qualcosa per te in cambio. Forse.

La Magia arriva di Notte

Di notte la magia della valle da il meglio di sè e i tuoi sogni ti permetteranno di trasformarti in uno dei tanti animali della fattoria attraverso dei fantastici mini giochi. Ognuno ha la sua ricompensa speciale e impatterà sulla tua fattoria il giorno successivo.

Un rilassante Sandbox di Avventure

Le tue giornate estive nella valle non riguarderanno solo la cura della fattoria. C'è molto altro da fare! Trascorri le notti in campeggio, costruisci una casa sull'albero, cattura degli insetti, vai a pescare, prendi nuovi vestiti, cucina del cibo, scatta delle foto, costruisci dei mobili, vai a caccia di tesori. Ogni avventura ti restituisce qualcosa per aiutarti a crescere la tua fattoria ancora di più.

