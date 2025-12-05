SCUF Gaming - controller limitati in collaborazione con OpTic

Oggi, SCUF Gaming ha lanciato l'ultima novità della sua collaborazione con OpTic, giusto in tempo per l'inizio della stagione della Call of Duty League. La collaborazione celebra i campionati consecutivi di OpTic e sarà limitata a soli 500 controller. Ogni controller sarà accompagnato da una card collezionabile personalizzata nella confezione, che celebra i campionati B2B di OpTic.

I prezzi dei due esclusivi controller sono i seguenti:

SCUF Reflex FPS con TMR: $ 299,99 / 324,99 € / £ 284,99

SCUF Valor Pro Wireless: $ 209,99 / 229,99 € / £ 199,99

Sebbene tutti i 500 controller siano dotati di una carta da collezione personalizzata all'interno della confezione, ci saranno anche varianti più rare:

10 includeranno una cartolina incorniciata con un pezzo di coriandoli della finale, con le firme dell'intero team OpTic CoD.

10 includeranno una cartolina con le firme dell'intero team OpTic CoD.

50 includeranno una carta con la firma di un membro casuale di OpTic

I controller sono disponibili esclusivamente su scufgaming.com

