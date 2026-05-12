Napoli, agguato a Ponticelli nella notte: Antonio Musella ucciso a colpi di pistola

Antonio Musella è stato ucciso a Ponticelli in un agguato armato avvenuto nella notte. Il 51enne era a bordo di un furgone quando i killer hanno aperto il fuoco in via Cupa Vicinale Pepe, colpendolo più volte.

Un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco durante un agguato avvenuto nella notte a Napoli Est. La vittima è Antonio Musella, conosciuto nel quartiere con il soprannome di “’o muccuso”. L’episodio si è verificato in via Cupa Vicinale Pepe, nella zona di Ponticelli.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Musella si trovava a bordo di un furgone quando i sicari hanno aperto il fuoco contro il mezzo. Almeno cinque i proiettili esplosi contro il veicolo, colpito soprattutto nella parte anteriore. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare, dove è deceduto poche ore dopo il ricovero.

L’allarme è scattato poco prima dell’una di notte, quando alcuni residenti hanno sentito gli spari e chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile di Napoli, il commissariato di Ponticelli e le volanti dell’Ufficio prevenzione generale, che hanno avviato i rilievi nella zona dell’omicidio.

L’agguato è avvenuto nei pressi del lotto 6, complesso di edilizia popolare considerato per anni uno dei punti più delicati degli equilibri criminali di Ponticelli. L’area è stata al centro delle tensioni tra i clan De Luca Bossa-Minichini e De Micco, gruppo ritenuto oggi predominante in gran parte del quartiere.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire la dinamica dell’omicidio. Non viene esclusa l’ipotesi di un inseguimento terminato con l’esecuzione in strada. Restano da verificare anche eventuali presenze a bordo del furgone insieme alla vittima al momento dell’attacco.

Antonio Musella aveva precedenti di polizia, ma non risultavano contestazioni legate ad associazioni mafiose. Gli accertamenti della polizia si concentrano adesso sui rapporti personali e sulle frequentazioni dell’uomo per individuare il movente e risalire ai responsabili, che dopo l’agguato sono riusciti a fuggire.