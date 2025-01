Agguato mortale a Napoli: 33enne ucciso a colpi di pistola

Un uomo di 33 anni, Antonio Esposito, già noto alle forze dell'ordine, è stato vittima di un agguato mortale a Napoli. L'episodio è avvenuto in via Carbonara, all'interno di un circolo ricreativo. Esposito è stato colpito da un proiettile al fianco sinistro. Dopo l'attacco, alcuni conoscenti lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini. Nonostante il tempestivo intervento, l'uomo è deceduto nel reparto di Rianimazione a causa delle gravi lesioni riportate. Sul luogo dell'agguato, i carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili. Dopo la notizia della morte, decine di familiari e amici si sono radunati presso l'ospedale, esprimendo il loro dolore. Non sono stati segnalati danneggiamenti o aggressioni durante il raduno.

Napoli-Juventus 2-1: Anguissa e Lukaku trascinano gli azzurri alla rimonta al Maradona - Il Napoli guidato da Antonio Conte supera in rimonta la Juventus 2-1 allo stadio Maradona nella gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Dopo il vantaggio iniziale del nuovo acquisto bianconero Kolo Muani, gli azzurri ribaltano il risultato con un colpo di testa di Anguissa e un rigore trasformato da Lukaku, portandosi a 53 punti in classifica, a +6 sull'Inter, che però ha due partite in meno.

Napoli-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere il big match di Serie A - Oggi, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 18:00, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il big match della 22ª giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, arriva a questa sfida da capolista, forte delle recenti vittorie contro l'Atalanta in campionato e lo Sturm Graz in Champions League.

Arrestato affiliato Isis a Napoli: giovane marocchino coinvolto in cellula terroristica - A Napoli, nella mattinata di oggi, è stato arrestato un giovane cittadino marocchino accusato di far parte di una cellula terroristica di matrice islamica. L'arresto, eseguito dalla Polizia di Stato, è il risultato di un'accurata indagine coordinata dalla Procura di Napoli, nell'ambito delle operazioni di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale.