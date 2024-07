Agguato nella periferia est di Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola

Attualità - Agguato nella periferia est di Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola. Poco fa i carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti in via Argine per un uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco.