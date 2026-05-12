Nessy Guerra condannata in Egitto per adulterio, l'appello al governo italiano per tornare con la figlia

Nessy Guerra chiede aiuto al governo italiano dopo la condanna per adulterio in Egitto. La donna di Sanremo vive nascosta con la figlia da tre anni e teme di perdere l’affidamento della bambina.

Nessy Guerra, originaria di Sanremo, ha lanciato un appello alle istituzioni italiane dopo la condanna ricevuta in Egitto a sei mesi di carcere e lavori forzati con l’accusa di adulterio. La donna racconta di vivere nascosta insieme alla figlia per sfuggire all’ex marito, l’italo-egiziano Amer Hamouda, che avrebbe denunciato la sua situazione alle autorità locali.

In un’intervista rilasciata all’Adnkronos, Guerra descrive una quotidianità segnata dalla paura. Lei e la bambina avrebbero cambiato sette abitazioni nel tentativo di non essere rintracciate. Dopo la sentenza emessa nei suoi confronti, spiega di dover evitare anche i controlli delle autorità egiziane.

La donna teme soprattutto di perdere l’affidamento della figlia di tre anni. Secondo il suo racconto, la bambina rischierebbe di finire con il padre, che definisce una persona non adatta alla crescita della minore e con precedenti giudiziari.

Il prossimo passaggio giudiziario è previsto per il 3 giugno, data in cui la Corte d’Appello egiziana esaminerà le richieste di affidamento presentate sia da Nessy Guerra sia dalla madre della donna.

Nel suo appello al governo italiano, Guerra chiede un intervento rapido che permetta a lei e alla figlia di rientrare in Italia in condizioni di sicurezza. La donna ricorda che, attraverso il suo legale Agata Armanetti e il pubblico ministero Alberto Landolfi di Genova, sarebbero state avanzate tre richieste di estradizione nei confronti dell’ex marito.

Le richieste riguardano una condanna definitiva a 2 anni, 11 mesi e 27 giorni per reati legati a stalking, violenza, violazione di domicilio e truffa ai danni di un’altra donna.

Pur riconoscendo che il suo caso sarebbe seguito dalle istituzioni italiane, Nessy Guerra sostiene che gli interventi effettuati finora non siano sufficienti. La donna racconta di vivere costantemente sotto minaccia e di sentirsi senza protezione insieme alla figlia.