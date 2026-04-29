Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto e nascosta per paura di perdere la figlia

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Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto per adulterio dopo la denuncia dell’ex marito e ora teme di perdere la figlia. La giovane italiana vive nascosta e racconta violenze subite durante il matrimonio.

Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto e nascosta per paura di perdere la figlia

«Ho paura, aiutatemi». Con queste parole Nessy Guerra, italiana originaria di Sanremo, descrive la sua situazione dopo la condanna a sei mesi di carcere inflitta in Egitto per adulterio. La sentenza è arrivata in appello al termine di un procedimento avviato dall’ex marito, cittadino italo-egiziano. Oggi la donna vive lontana da occhi indiscreti, cercando di evitare conseguenze ancora più gravi. Il punto più delicato della vicenda non riguarda soltanto la pena detentiva. La preoccupazione principale resta la figlia piccola. Secondo la legge egiziana, infatti, il procedimento potrebbe incidere anche sull’affidamento della minore. Per Guerra, il rischio di separarsene pesa più della condanna stessa e scandisce una quotidianità fatta di tensione e continui timori. La donna respinge le accuse e racconta una relazione segnata da episodi di violenza. Spiega di aver deciso di interrompere il matrimonio anche per proteggere la bambina. A suo dire, l’ex marito avrebbe avuto comportamenti persecutori e precedenti giudiziari in Italia per stalking, lesioni e maltrattamenti nei confronti di un’altra compagna. Elementi che, secondo il suo racconto, hanno contribuito a una situazione sempre più difficile. La vicenda nasce negli anni in cui Guerra si trasferisce in Egitto. Da quel momento, il rapporto con l’ex marito si trasforma in una lunga serie di scontri legali e denunce, con procedimenti che si sviluppano tra due ordinamenti molto diversi. La condanna per adulterio si inserisce in questo contesto complesso, dove norme e diritti cambiano sensibilmente rispetto all’Italia. «Nessuno mi ascolta», ripete la donna, raccontando la sensazione di essere rimasta senza protezione. Da un lato la giustizia egiziana che ha emesso la condanna, dall’altro la distanza percepita delle istituzioni italiane. Nel suo racconto emergono isolamento, difficoltà a difendersi e la paura costante di perdere ciò che per lei conta di più.

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