Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto, conferma in appello e rischio carcere per l'italiana

Nessy Guerra è stata condannata in Egitto per adulterio su denuncia del marito e rischia il carcere mentre vive nascosta con la figlia di tre anni. La decisione è stata confermata in appello e ora resta solo il ricorso in Cassazione.

La giustizia egiziana ha confermato in secondo grado la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana originaria di Sanremo, accusata di adulterio dal marito. La decisione è stata comunicata dalla legale che segue il caso in Italia, Agata Armanetti, che sta cercando di chiarire quale sarà l’entità della pena dopo l’appello.

In primo grado la donna era stata condannata a sei mesi di reclusione. Al momento non è stato ancora precisato se la pena sia stata modificata o confermata, ma resta concreto il rischio di detenzione. L’avvocata sta valutando la possibilità di ottenere una sospensione della pena, misura prevista in Italia, nel tentativo di evitare l’ingresso in carcere.

Secondo quanto riferito dalla difesa, l’unica strada legale rimasta è il ricorso in Cassazione. Parallelamente viene sollecitato un intervento delle autorità italiane per consentire il rientro della donna nel Paese. Guerra si trova in Egitto insieme alla figlia di tre anni e teme conseguenze anche per la bambina.

La denuncia era partita dall’ex marito, Tamer Hamouda, cittadino italiano di origine egiziana già condannato in Italia per reati come stalking, maltrattamenti e lesioni. I due si erano conosciuti a Sanremo e avevano vissuto anche a Genova prima di trasferirsi in Egitto, dove la relazione si è interrotta.

Da circa tre anni la donna afferma di non poter lasciare il Paese. Il tribunale egiziano ha infatti disposto un divieto di espatrio per la figlia fino al compimento dei 21 anni, su richiesta del padre. Questa misura impedisce di fatto anche alla madre di rientrare in Italia.

Guerra ha inoltre denunciato più volte di vivere nascosta insieme alla famiglia, per timore di ritorsioni. In base alla sentenza, esiste anche il rischio che la bambina possa essere affidata al padre. La legale racconta che la donna è molto preoccupata e chiede un intervento rapido delle istituzioni italiane.