Fabio Volo torna in tv dopo 13 anni, il nuovo programma Rai e la vita con i figli a Milano

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Fabio Volo torna in Rai con un nuovo programma serale dopo 13 anni lontano dalla tv. Il conduttore ha spiegato di aver accettato ora perché i figli sono più autonomi e la gestione familiare è diventata più semplice.

Fabio Volo torna in tv dopo 13 anni, il nuovo programma Rai e la vita con i figli a Milano

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Fabio Volo ha scelto di rientrare in televisione con un progetto diverso dai format tradizionali. Da lunedì a venerdì sera conduce su Raitre “Kong - Con la testa tra le nuvole”, trasmissione registrata dalla Torre Branca di Milano e costruita attorno a conversazioni sui grandi temi della vita quotidiana. Lo scrittore e conduttore ha raccontato di voler prendere le distanze dai contenuti dominati dalla cronaca nera. Secondo Volo, la televisione oggi dedica troppo spazio a omicidi, violenze e conflitti, trasformando questi argomenti in una forma di intrattenimento continuo. Per questo il nuovo programma affronta temi come amore, felicità, paura, tradimento e amicizia attraverso il dialogo con ospiti provenienti da mondi diversi. Il titolo della trasmissione richiama apertamente il film King Kong. Volo si descrive come uno “scimmione” che osserva il mondo dall’alto cercando risposte attraverso il confronto con persone considerate più esperte o preparate. Tra gli ospiti delle prime puntate ci sono il sociologo Umberto Galimberti e il cantautore Brunori Sas. Il ritorno in tv arriva dopo una lunga pausa durata tredici anni. Una decisione legata soprattutto alla famiglia. Fabio Volo ha spiegato di aver preferito dedicare più tempo ai figli Sebastian e Gabriel quando erano piccoli. Oggi, con i ragazzi più grandi e autonomi, riesce a conciliare meglio lavoro e vita privata. I figli vivono alternando le settimane tra la casa del padre e quella dell’ex compagna Johanna. Tutti abitano nella stessa zona di Milano, una scelta che permette di organizzare più facilmente gli spostamenti quotidiani tra scuola, sport e lavoro. La giornata di Fabio Volo continua a essere molto intensa. Dopo gli impegni in radio e le riunioni in Rai, accompagna i figli agli allenamenti di calcio e in piscina, poi raggiunge la Torre Branca per registrare il programma e rientra a casa per la cena con loro. In alcuni momenti riceve anche il supporto della sorella. A giugno il conduttore compirà 54 anni. Un traguardo che vive con serenità, convinto che il tempo porti inevitabilmente qualche rinuncia ma anche nuove consapevolezze.

Fabio Volo e l'amore - Belve

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