Fabio Volo torna in tv su Rai 3 e racconta la sua nuova vita dopo la separazione

Fabio Volo torna in tv con un nuovo programma su Rai 3 e spiega il cambiamento nella sua vita dopo la separazione, tra ritmi più tranquilli e maggiore attenzione ai figli, con cui passa ogni giorno.

Fabio Volo riparte dalla televisione con un nuovo progetto firmato Rai Cultura. Il programma, intitolato “Kong — Con la testa tra le nuvole”, va in onda ogni sera su Rai 3 alle 20.20. La particolarità è la location: non uno studio tradizionale, ma la Torre Branca di Milano, scelta per offrire uno spazio aperto e luminoso.

Il format punta su temi legati alla quotidianità e all’esistenza, tra sogni, paure e relazioni. Tra i primi ospiti annunciati figurano Umberto Galimberti e Giuseppe Fiorello. Volo conduce mantenendo il suo stile diretto, affrontando argomenti personali e universali senza filtri.

Leggi anche: Gabriel Garko torna in tv e si racconta tra carriera, coming out e nuova vita privata

Negli ultimi anni la vita del conduttore è cambiata profondamente. Ha scelto di restare a Milano per stare vicino ai figli, accompagnandoli ogni giorno a scuola e alle attività sportive. Una routine lontana dalla vita mondana di un tempo, sostituita da abitudini più regolari.

Oggi segue orari precisi: cena presto e va a dormire intorno alle 21.40. Racconta di aver vissuto le esperienze più intense in passato e di non sentire il bisogno di recuperare nulla. Un equilibrio costruito con il tempo, anche grazie alle responsabilità familiari.

Spesso etichettato come eterno ragazzo, Volo ricorda invece di aver iniziato a lavorare molto presto, già a 14 anni nella panetteria del padre. Da lui ha ereditato il senso del dovere, anche se il rapporto non è sempre stato semplice sul piano affettivo. Solo negli ultimi anni di vita del padre è arrivato un gesto di tenerezza che non c’era mai stato prima.

Con i suoi figli ha scelto un approccio diverso, più affettuoso e presente. La separazione dalla compagna ha segnato un passaggio importante: il rapporto di coppia si è interrotto, ma il legame emotivo resta. Volo descrive la fine della convivenza come un’esperienza comune, in cui si prova a restare insieme ma si cambia nel tempo.

Parlando di sentimenti, ammette di vivere l’amore con intensità e fragilità, anche per via del suo carattere. Un modo di affrontare le relazioni che, racconta, lo porta inevitabilmente a confrontarsi con la sofferenza.