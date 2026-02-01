Fabio Fognini, nuova vita dopo il tennis tra tv e famiglia

Dalla racchetta al palco tv: Fabio Fognini racconta la vita dopo il ritiro, tra famiglia, ricordi di carriera e la sorprendente avventura a Ballando con le stelle conclusa con il terzo posto.

Oggi, domenica 1 febbraio, Fabio Fognini sarà ospite a Verissimo per ripercorrere il periodo successivo al ritiro dal tennis e l’esperienza in tv a Ballando con le stelle. Un passaggio netto: dai campi in terra rossa al palcoscenico del sabato sera, con un terzo posto finale che ha segnato l’inizio di una fase diversa della sua vita.

Nato a Sanremo il 24 maggio 1987, Fognini è stato uno dei volti più riconoscibili del tennis italiano degli ultimi anni. Talento puro e carattere acceso, ha costruito una carriera lunga e costante ai vertici. Nel luglio 2019 ha toccato il suo miglior ranking in singolare, il 9º posto ATP, mentre in doppio è arrivato fino alla settima posizione nel 2015.

La continuità è stata uno dei suoi punti forti: 822 settimane nella Top 100, di cui 708 di fila. Sulla terra battuta ha espresso il meglio, vincendo 9 titoli ATP in singolare, otto dei quali su questa superficie. Il successo più pesante resta il Masters 1000 di Monte Carlo 2019, unico italiano a trionfare nel torneo del Principato nell’era Open.

Negli Slam, il risultato più importante in singolare sono i quarti di finale al Roland Garros 2011. In doppio ha alzato 8 trofei ATP, compresi gli Australian Open 2015 insieme a Simone Bolelli: unico titolo Slam maschile conquistato da una coppia italiana nell’era Open.

La sua vita privata è legata a un altro nome noto del tennis: nel 2016 ha sposato Flavia Pennetta, ex numero 6 del mondo e vincitrice degli US Open 2015. La famiglia vive a Barcellona con i tre figli: Federico, nato nel 2017 e chiamato così in ricordo di Federico Luzzi, Farah, nata nel 2019, e Flaminia, arrivata nel 2021.

L’addio al tennis è diventato ufficiale nel luglio 2024, dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, al termine di una sfida lunga cinque set. In un messaggio sui social ha spiegato che quel momento era atteso, anche se difficile da accettare, ringraziando lo sport che lo ha fatto crescere e le persone che lo hanno accompagnato nel percorso.

Dopo l’uscita dal circuito, l’idea iniziale era dedicare più tempo ai figli. Poi è arrivata la proposta di Ballando con le stelle, accolta come una sfida diversa. In coppia con la maestra Giada Lini, Fognini ha chiuso al terzo posto, mostrando un lato ironico e istintivo che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere lontano dai campi da tennis.