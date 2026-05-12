Grande Fratello Vip, tensioni su Francesca Manzini e sfida decisiva per il terzo finalista

Francesca Manzini resta fuori dal televoto per la finale del Grande Fratello Vip e nella Casa cresce lo scontro. La puntata del 12 maggio porterà nuove alleanze, confronti diretti e la scelta del terzo finalista.

Nuovo appuntamento questa sera, martedì 12 maggio, con il Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, mentre nella Casa il clima si fa sempre più acceso a pochi giorni dalla finale.

Al centro delle discussioni c’è Francesca Manzini, rimasta l’unica concorrente esclusa dal televoto che assegnerà il prossimo posto da finalista. Alcuni gieffini la accusano di attirare continuamente l’attenzione su di sé, altri invece ritengono che stia giocando una partita molto lucida. Durante la diretta sarà chiamata a chiarire la propria posizione davanti agli altri concorrenti.

Anche Raimondo Todaro finirà sotto osservazione. Nelle ultime ore sono aumentati i dubbi sul suo comportamento nella Casa e diversi concorrenti si chiedono se il ballerino stia seguendo una strategia precisa per arrivare fino in fondo al reality.

Intanto prende forma una nuova alleanza composta da Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Le tre concorrenti stanno rafforzando il loro legame proprio contro Francesca Manzini, alimentando una rivalità che promette nuovi scontri durante la serata.

Non mancheranno i momenti più personali. Antonella Elia potrà incontrare nuovamente l’amica Vera Gemma, mentre Alessandra Mussolini riceverà una sorpresa speciale con l’arrivo della sua cagnolina Betzy.

La parte più attesa della puntata riguarda però il televoto. Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination e il pubblico deciderà chi conquisterà il titolo di terzo finalista del programma.