Grande Fratello Vip, primo finalista in arrivo e tensioni tra i concorrenti

Ilary Blasi conduce stasera una nuova puntata del Grande Fratello Vip con una svolta nel televoto che porterà alla scelta del primo finalista tra quattro concorrenti e segnerà nuovi equilibri nella casa.

Venerdì 17 aprile torna in prima serata il Grande Fratello Vip, guidato da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata introduce una novità destinata a cambiare gli equilibri del gioco.

Il pubblico non decreterà un eliminato ma il nome del primo concorrente che accederà alla finale. A contendersi questo traguardo sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo, quattro protagoniste che negli ultimi giorni hanno catalizzato l’attenzione dentro la casa.

Leggi anche: Grande Fratello Vip stasera 14 aprile tra tensioni, alleanze e nuova eliminazione

Tra le concorrenti coinvolte nel televoto si è ormai rotto ogni equilibrio. L’intesa iniziale ha lasciato spazio a uno scontro diretto, con gli altri inquilini che si sono schierati creando gruppi contrapposti. Le decisioni prese durante la serata potrebbero influenzare le prossime settimane di gioco.

Spazio anche alla vicenda personale di Nicolò Brigante, alle prese con un percorso complicato che lo ha portato a mettere in dubbio la sua permanenza. Nel corso della puntata, la madre e la sorella entreranno nella casa per incontrarlo in un momento decisivo.