Grande Fratello Vip, scontri su Marco Berry dopo le domande a Francesca Manzini

Marco Berry al Grande Fratello Vip scatena tensioni dopo alcune domande sul passato di Francesca Manzini, causando litigi prolungati e reazioni dure anche dagli altri concorrenti e dagli opinionisti in studio

La convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip si è fatta sempre più tesa negli ultimi giorni, con Marco Berry al centro di numerosi contrasti. L’illusionista è finito nel mirino degli altri concorrenti dopo una serie di interventi giudicati troppo diretti, soprattutto nei confronti di Francesca Manzini.

Il confronto tra i due è nato da alcune domande rivolte da Berry alla collega sul suo passato personale. Questioni delicate che hanno messo in difficoltà l’imitatrice e dato origine a un confronto acceso durato diversi giorni. La situazione è degenerata fino a diventare uno scontro aperto, con parole che hanno colpito profondamente Manzini.

Durante la puntata in diretta, Francesca Manzini ha spiegato di aver vissuto momenti complicati: ha raccontato di essersi sentita attaccata e di non aver avuto il tempo necessario per elaborare quanto accaduto. Berry, a suo dire, avrebbe toccato temi che preferiva lasciare nel passato. Il confronto si è poi chiuso con delle scuse pubbliche e un abbraccio tra i due.

Nonostante il chiarimento, il comportamento di Marco Berry continua a creare malumori tra gli inquilini della Casa. L’unica a schierarsi apertamente dalla sua parte è Antonella Elia, che lo difende mentre il resto del gruppo mostra insofferenza crescente.

Dallo studio, Selvaggia Lucarelli ha criticato i toni utilizzati da Berry, definendoli provocatori e mirati a ferire. Secondo l’opinionista, alcune espressioni usate dal concorrente contribuiscono a dare un’immagine negativa del suo atteggiamento.

Ancora più nette le parole di Alessandra Mussolini, che non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti di Berry, accusandolo di usare un linguaggio duro e consapevolmente offensivo. Tra i due non sembra esserci margine per un riavvicinamento.

Parallelamente si è riacceso anche il confronto tra la stessa Mussolini e Antonella Elia. L’ex europarlamentare ha ammesso di non riuscire a costruire un rapporto stabile con lei, sottolineando come i continui litigi e i toni accesi rendano difficile la convivenza.

Mussolini ha dichiarato di sentirsi ormai insofferente e di non voler cercare un chiarimento con Elia e Berry, sostenendo che tra alcune persone non può nascere intesa. Dal canto suo, Antonella Elia ha replicato accusando la coinquilina di atteggiamenti provocatori e di comportamenti che alimentano lo scontro.

Il confronto tra i concorrenti è stato commentato anche in studio, dove è stato osservato come le parole di Mussolini riflettano uno stato di forte tensione maturato negli ultimi giorni all’interno della Casa.