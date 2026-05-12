Musetti fuori dagli Internazionali di Roma, Ruud domina gli ottavi con un netto 6-3 6-1

Lorenzo Musetti esce dagli Internazionali d’Italia dopo la sconfitta contro Casper Ruud. Il tennista azzurro ha ceduto negli ottavi a Roma con un netto 3-6, 1-6, pagando errori continui e un servizio poco efficace.

L’avventura di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026 si interrompe negli ottavi di finale. Sul Centrale del Foro Italico, il tennista italiano è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1 dopo una partita complicata sin dai primi giochi.

Musetti arrivava al Masters 1000 di Roma con grandi aspettative dopo la semifinale raggiunta nella passata edizione, ma contro Ruud non è mai riuscito a trovare continuità. Il numero 23 del ranking ha preso in mano il match sfruttando le difficoltà dell’azzurro al servizio e una lunga serie di errori gratuiti.

Nel primo set l’equilibrio è durato fino al sesto game, quando Ruud ha trasformato l’unica palla break concessa da Musetti. La reazione dell’italiano è stata immediata ma nervosa, con uno sfogo evidente in campo culminato con la racchetta scaraventata sulla terra rossa e proteste rivolte verso il proprio angolo.

Il secondo set si è aperto nel peggiore dei modi per Musetti. Ruud ha ottenuto subito due break consecutivi, approfittando di un game lunghissimo in cui il carrarino aveva annullato sei palle break prima di cedere alla settima occasione.

Con il norvegese avanti 4-0, Musetti ha chiesto un medical time out. Al rientro in campo i movimenti sono apparsi poco fluidi e il match è rapidamente scivolato verso la conclusione. Ruud ha chiuso senza difficoltà sul 6-1, eliminando così l’ultimo italiano rimasto nel tabellone maschile.