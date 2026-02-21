Esplosione in casa a Corteno Golgi, morto un uomo per i fumi dopo incendio da stufa

Un uomo di 54 anni è morto a Corteno Golgi dopo l’esplosione causata da una stufa difettosa. L’incendio ha saturato la casa di gas e fumo, la deflagrazione è avvenuta quando ha aperto la porta.

