Esplosione in casa a Corteno Golgi, morto un uomo per i fumi dopo incendio da stufa
Un uomo di 54 anni è morto a Corteno Golgi dopo l’esplosione causata da una stufa difettosa. L’incendio ha saturato la casa di gas e fumo, la deflagrazione è avvenuta quando ha aperto la porta.
Tragedia in provincia di Brescia, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita nella sua abitazione a Corteno Golgi. All’origine dell’incidente ci sarebbe un malfunzionamento della stufa a legna, che avrebbe innescato un incendio all’interno dell’appartamento.
Le fiamme hanno rapidamente saturato i locali di fumo e gas. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione si è verificata nel momento in cui l’uomo ha aperto una porta, provocando l’esplosione dei gas accumulati negli ambienti chiusi.
I soccorritori, giunti sul posto poco dopo, non hanno potuto fare nulla. Il 54enne era già privo di vita, con ogni probabilità ucciso dall’inalazione dei fumi sviluppati dall’incendio prima ancora dell’esplosione.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Breno, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.