Roma, entra nell'appartamento della ex e accoltella un uomo dopo una lite a Primavalle

Un uomo di 41 anni ha ferito con un coltello un conoscente della ex compagna dopo essere entrato nell’appartamento con le chiavi ancora in suo possesso. L’aggressione è avvenuta in via dei Monti di Primavalle a Roma.

Momenti di tensione nella mattinata di ieri in via dei Monti di Primavalle, a Roma, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un 31enne con un coltello da cucina.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un cittadino ecuadoriano di 41 anni avrebbe raggiunto l’abitazione della sua ex compagna utilizzando le chiavi dell’appartamento che aveva ancora con sé. Una volta dentro, avrebbe trovato la donna insieme a un amico marocchino di 31 anni.

Da lì sarebbe scoppiata una violenta lite degenerata rapidamente. Il 41enne avrebbe preso un coltello da cucina colpendo il 31enne due volte al collo. La vittima avrebbe tentato di scappare, ma durante la fuga sarebbe stata raggiunta anche da un fendente alla schiena.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito al Policlinico Gemelli. I medici lo hanno dichiarato fuori pericolo di vita.

I carabinieri della stazione Roma Montespaccato hanno fermato l’aggressore e sequestrato l’arma utilizzata nell’attacco. Nell’abitazione sono poi arrivati anche i militari della 7ª Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi tecnici.

Al termine degli accertamenti, il 41enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Regina Coeli.