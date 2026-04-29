Garlasco, nuove consulenze rafforzano l'accusa contro Andrea Sempio tra dna e analisi tecniche

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Le consulenze richieste dalla Procura nel caso Garlasco puntano su Andrea Sempio e rafforzano l’accusa grazie a dati genetici e analisi tecniche. Gli esperti coinvolti hanno fornito risultati tra loro coerenti.

Garlasco, nuove consulenze rafforzano l'accusa contro Andrea Sempio tra dna e analisi tecniche

Nel caso di Garlasco emergono nuovi elementi che riguardano la posizione di Andrea Sempio. Le verifiche disposte dalla Procura, rese note durante la trasmissione televisiva Mattino 5, indicano una linea comune tra i diversi approfondimenti tecnici, tutti orientati a sostenere l’impianto accusatorio. Al lavoro ci sono specialisti di primo piano. La professoressa Cristina Cattaneo ha curato gli aspetti medico-legali, mentre i RIS di Cagliari hanno eseguito le analisi della BPA. A queste si aggiungono gli esami genetici condotti dal dottor Carlo Previderè. Si tratta di attività svolte separatamente, ma con criteri scientifici condivisi. Il punto che gli inquirenti considerano centrale riguarda l’integrazione dei risultati. Le analisi biologiche, le valutazioni medico-legali e i dati genetici, messi insieme, compongono un quadro ritenuto coerente. Secondo quanto emerso, gli elementi raccolti si collegano tra loro senza contraddizioni rilevanti. In particolare, i dati genetici vengono considerati un tassello decisivo, perché trovano riscontro nelle altre consulenze. Questo allineamento tra discipline diverse rafforza la ricostruzione della Procura e consolida l’ipotesi accusatoria nei confronti di Sempio. La fase successiva riguarderà il peso che queste risultanze avranno nel procedimento. Resta da vedere come la difesa reagirà a un quadro tecnico che, allo stato attuale, appare sempre più definito.

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