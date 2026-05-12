Pierdavide Carone e Martina Attili si sposano, ma la proposta di nozze diventa un caso: 'Lei non voleva fosse pubblicato

Martina Attili e Pierdavide Carone sono una coppia e presto convoleranno a nozze. Durante una serata di gala, l'ex cantante di Amici di Maria De Filippi, oggi 37enne, ha sorpreso la compagna mettendosi in ginocchio di fronte a lei e porgendole l'anello. Visibilmente emozionata, l'ex protagonista di X Factor ha detto sì. Il video, pubblicato da Media Roma, ha presto fatto il giro del web ma i diretti interessanti sembrano non averne gradito la diffusione. La proposta di matrimonio La romantica proposta di matrimonio è avvenuta durante la cena di gala del Festival dei Tulipani di Seta Nera, sulla Terrazza Borghese del The Tribune Hotel, a Roma. Pierdavide, che indossava un completo bianco, ha preso l'anello e si è inginocchiato davanti a Martina che, visilmente in imbarazzo, si è alzata in piedi accettando il dono. Tra gli applausi dei presenti, la cantante di Cherofobia ha avvicinato la mano al compagno. I due si sono poi scambiati un abbraccio e un tenero bacio sulle labbra. Il video della proposta Nel giro di poche ore il video della proposta di matrimonio, pubblicato dalla pagina Media Roma, ha fatto il giro del web. Molti utenti si sono detti stupiti perché ignari del fatto che i due artisti fossero una coppia. Altri hanno espresso perplessità sulla differenza di età tra i due, ben 14 anni. Altri ancora hanno insinuato che fosse tutta una finzione. Ma a non aver gradito la messa in piazza della sua vita privata è stata proprio Attili che, su Instagram, ha chiesto privacy. Il messaggio di Martina Condividendo una sua foto vestita da sposa per gli scatti del brano Eva e Adamo, Martina Attili ha scritto sui social: «Se mi conosci, sai che sono una persona riservata, in grado di non rivelare l'identità di Damuele per 3 anni di fila e portarmela dietro fino alla tomba. Siamo qui per la musica, la mia vita privata rimane privata. Questa sono io che indosso l'abito da sposa di mia madre durante gli scatti di Eva e Adamo, ed è la cosa più simile a un matrimonio che possa offrire». E la cantante ha poi aggiunto: «Ma capisco l'hype, sarei stata una sposa top». La replica di Media Roma Immediata la replica di Fabrizio Pacifici, gestore di Media Roma, che ha respinto le accuse al mittente. «Durante la cena di gala del Festival dei Tulipani di Seta Nera, Pierdavide Carone ha chiesto la mano a Martina Attili davanti a giornalisti, fotografi, invitati, tavoli interi e credo anche a un paio di persone che stavano semplicemente cercando il bagno - ha scritto sui social -. Un momento bellissimo. Emozione vera, applausi, flash, gente commossa. Mancava soltanto il VAR. Il tutto nella splendida Terrazza Borghese del The Tribune Hotel, che già di suo non è esattamente il luogo ideale se il tuo obiettivo è passare inosservato». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Pacifici (@fabriziopacifici) Pacifici ha poi continuato: «Poche ore dopo pubblico il video e il primo like arriva proprio da Martina. E quindi penso: 'Perfetto, siamo tutti felicemente partecipi di questa gioia'». Poi è arrivata, secondo il suo racconto, la richiesta di rimuovere il contenuto perché loro «sono molto riservati». Pacifici ha quindi commentato: «Ora, sia chiaro: essere riservati è sacrosanto. Però forse una proposta di matrimonio durante la cena di gala di un Festival del Cinema, davanti a decine di telefoni alzati e a una sala piena di persone, con numerosi giornalisti e fotografi, non è esattamente il primo passo verso l'anonimato».