C'è posta per te: proposta di nozze per Matteo e Martina, Giorgia regala un viaggio alle Maldive

In studio una proposta di matrimonio tra applausi, musica e una sorpresa inattesa. A C’è posta per te, Matteo chiede a Martina di sposarlo davanti al pubblico, con l’aiuto di Giorgia e un regalo finale che emoziona tutti.

L’ingresso di Giorgia scatena l’entusiasmo del pubblico di C’è posta per te. La cantante arriva in studio su invito di Maria De Filippi per sostenere Matteo, operaio della provincia di Macerata, deciso a chiedere la mano della compagna Martina, incinta al settimo mese del loro primo figlio, Noa.

Visibilmente emozionata, l’artista si presenta con semplicità e accoglie il racconto del ragazzo, che ripercorre la nascita della loro storia. Matteo e Martina si conoscono in un’azienda alimentare, dove all’inizio lui riesce a vedere solo i suoi occhi, nascosti da mascherina e cuffia. Un cambio turno basta però a fargli scoprire il suo volto e a convincerlo di aver trovato “la donna più bella del mondo”.

Da lì tutto accelera. In meno di un anno si presentano alle rispettive famiglie, scelgono casa, iniziano a convivere. La svolta arriva con un pacchetto lasciato da Martina: dentro c’è un test di gravidanza che annuncia l’arrivo di Noa.

Per la proposta di matrimonio, Matteo prepara qualcosa di diverso. Una scatola di biscotti della fortuna, ognuno con un messaggio dedicato a lei. È Giorgia a consegnarli a Maria De Filippi. Quando Martina entra in studio ne apre uno e legge una frase d’amore, mentre parte la musica di Perfect di Ed Sheeran e alcuni bambini accompagnano il momento.

Segue una lunga lettera affidata alla conduttrice, in cui Matteo promette di essere un padre presente e un compagno attento, senza smettere di corteggiare Martina nel tempo. Le parole commuovono la ragazza, già sorpresa dall’arrivo della cantante, una delle sue preferite.

Prima del momento decisivo, Giorgia commenta la dedica e poi finge di aver dimenticato qualcosa. In studio entrano le sorelle della coppia, che aiutano Matteo a formulare la domanda. Martina risponde sì e la busta si apre tra gli applausi.

A quel punto arriva l’ultimo regalo. Giorgia annuncia un viaggio di nozze alle Maldive, da fare quando se la sentiranno, e invita i futuri sposi a uno dei suoi concerti. Un finale che chiude la serata tra abbracci, lacrime e applausi.