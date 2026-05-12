Festival di Cannes, Meta tra gli sponsor ma resta il divieto di selfie sul red carpet

Sara Verdi | 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta debutta tra gli sponsor del Festival di Cannes, ma il regolamento vieta ancora i selfie sul red carpet. Gli organizzatori confermano lo stop agli scatti sulla scalinata del Grand Théâtre Lumière per evitare caos e ritardi.

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Il Festival di Cannes conferma anche per questa edizione il divieto di selfie sulla celebre Montée des Marches. La regola resterà valida nonostante la nuova collaborazione con Meta e la presenza di creator attrezzati con smart glasses per produrre contenuti dal tappeto rosso.

A chiarire la posizione della manifestazione è stato Thierry Frémaux, delegato generale del festival, che ha ribadito come i selfie vengano considerati un ostacolo al regolare svolgimento della sfilata. Secondo l’organizzazione, gli scatti improvvisati rallentano il passaggio degli ospiti, creano disordine e tolgono solennità a uno dei momenti simbolo della rassegna.

La scelta punta anche a limitare la diffusione di immagini non controllate o fotografie considerate lontane dagli standard estetici garantiti dai professionisti presenti sul red carpet. Per questo motivo il festival continua a difendere una linea introdotta nel 2018 e rimasta invariata negli anni, nonostante le critiche ricevute nell’epoca dominata dai social network.

La partnership con Meta, proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, non modifica dunque le regole della manifestazione. La collaborazione riguarda soprattutto progetti legati ai contenuti digitali immersivi e alle nuove forme di creatività online, senza aprire ai selfie sulla scalinata che conduce al Grand Théâtre Lumière.

Chi proverà comunque a scattare fotografie personali durante la salita potrà essere richiamato immediatamente dagli addetti alla sicurezza o allontanato dall’area riservata alle première. Gli ospiti e le star potranno realizzare contenuti fotografici in altre zone del festival, ma non sul tratto più iconico del tappeto rosso di Cannes.
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