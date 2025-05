Dress code Cannes 2025: stop a nudità, abiti trasparenti e strascichi sul red carpet

Home / Social News / Dress code Cannes 2025: stop a nudità, abiti trasparenti e strascichi sul red carpet

Il Festival di Cannes 2025, in programma fino al 24 maggio, introduce un regolamento rigido per l’accesso al red carpet. Le nuove regole vietano nudità e abiti trasparenti, pena l’esclusione dalle premiere. A comunicarlo è il sito ufficiale della manifestazione, che invoca il rispetto della “decenza” su tutto il perimetro dell’evento.

Le nuove regole per il tappeto rosso

Gli abiti che lasciano poco all’immaginazione, come quello sfoggiato da Bella Hadid in una precedente edizione, non saranno più ammessi. Oltre alla trasparenza, sono vietati anche gli abiti voluminosi, in particolare quelli con lunghi strascichi, perché ostacolano il corretto flusso degli ospiti e complicano la disposizione dei posti in sala. Il personale addetto all'accoglienza sarà incaricato di far rispettare le norme impedendo l’accesso a chi non si adegua al dress code.

Vietati anche zaini e borse di grandi dimensioni, che dovranno essere riposti negli armadietti messi a disposizione degli ospiti. Tra le altre novità, il regolamento apre finalmente alle scarpe basse: sono ora consentiti i sandali senza tacco e le calzature eleganti, mentre restano vietate le sneakers. Una risposta alle proteste di attrici come Julia Roberts e Kristen Stewart, che in passato si erano tolte i tacchi in segno di protesta contro un protocollo ritenuto obsoleto.

Un ulteriore divieto riguarda i selfie: da quest’anno non saranno consentiti né tra i fan e le celebrità, né tra le stesse star, per mantenere ordine e fluidità sul red carpet.

Guarda anche il video:

Video Cannes Film Festival 2025 LIVE | 78th Edition Kicks Off | Stars Walk The Red Carpet | France | Crux Video Cannes Film Festival 2025 LIVE | 78th Edition Kicks Off | Stars Walk The Red Carpet | France | Crux

Altri aggiornamenti su Cannes

Cannes 2025: al via la 78ª edizione tra Robert De Niro, film sull'Ucraina e star mondiali

La 78ª edizione del Festival di Cannes si apre oggi, 13 maggio, e proseguirà fino al 24 maggio. Undici giorni ricchi di grandi anteprime, glamour e ospiti internazionali, con il ritorno sulla Croisette delle più attese star di Hollywood e del cinema europeo.

Francesca Brienza e Rudi Garcia, nozze religiose a Roma il 1° maggio: Ci siamo già sposati a Cannes

Francesca Brienza e Rudi Garcia celebreranno il rito religioso del loro matrimonio il 1° maggio a Roma, nella chiesa di San Luigi dei Francesi, con ricevimento a Villa Miani per 250 invitati.

Tre film italiani a Cannes 2025: Martone in concorso con 'Fuori' sulla vita di Goliarda Sapienza

L’Italia sarà protagonista al Festival di Cannes 2025 con tre titoli selezionati. In concorso per la Palma d’Oro c’è Fuori di Mario Martone, biopic dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, affiancata da Elodie e Matilda De Angelis.