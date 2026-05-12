Ricina a Pietracatella, due sospettati tra i familiari nel caso della madre e della figlia morte

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Due sospettati legati all’ambiente familiare sono al centro dell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi a Pietracatella. Gli investigatori stanno verificando contraddizioni emerse durante gli interrogatori degli ultimi giorni.

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Proseguono le indagini sul duplice omicidio di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, le due donne morte durante le festività natalizie a Pietracatella, in Molise, dopo un presunto avvelenamento da ricina. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno concentrando l’attenzione soprattutto sull’ambiente familiare. Nelle ultime ore sono stati ascoltati diversi parenti e persone vicine alle due famiglie. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, tra le persone finite sotto osservazione ce ne sarebbero almeno due considerate particolarmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Gli inquirenti stanno mettendo a confronto le testimonianze raccolte in Questura. Alcune versioni fornite durante gli interrogatori avrebbero mostrato incongruenze e contraddizioni che gli investigatori ritengono utili per chiarire cosa sia accaduto nei giorni precedenti alla morte delle due donne. L’inchiesta resta complessa e richiederà ancora tempo. Gli interrogatori andranno avanti fino a sabato, mentre nei prossimi giorni è previsto un nuovo sopralluogo nell’abitazione dove si sarebbe verificato l’avvelenamento. Gli specialisti torneranno nella casa alla ricerca di eventuali tracce della sostanza tossica che avrebbe provocato la morte di madre e figlia. Gli accertamenti scientifici dovranno chiarire modalità e tempi del presunto avvelenamento da ricina.

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