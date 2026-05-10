Lorenzo Musetti stringe i denti contro Cerundolo, paura per la gamba agli Internazionali di Roma

Musetti batte Cerundolo a Roma nonostante il dolore alla gamba, il tennista ha giocato tra crampi e difficoltà fisiche. L’azzurro ha ammesso di aver pensato al forfait prima del match degli Internazionali d’Italia.

Lorenzo Musetti conquista gli ottavi degli Internazionali d’Italia 2026, ma il successo contro Francisco Cerundolo lascia aperti interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tennista azzurro ha superato l’argentino al termine di una sfida complicata, giocata con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra e con evidenti difficoltà nei movimenti soprattutto nel secondo set.

Già all’esordio contro Mpetshi-Perricard Musetti era sceso in campo con la fasciatura, ma contro Cerundolo il problema è apparso più serio. Durante diversi cambi di campo il numero uno italiano si è rivolto al proprio angolo mostrando tutta la sua preoccupazione. “Non riesco a girarmi più di così”, ha detto al suo allenatore mentre il fastidio aumentava punto dopo punto.

In più momenti del match il carrarino è sembrato limitato negli spostamenti e poco reattivo sulle gambe. Un quadro che ha alimentato i timori del pubblico del Foro Italico, anche considerando i problemi fisici già accusati nei mesi scorsi e l’avvicinarsi del Roland Garros.

Al termine dell’incontro Musetti è apparso molto provato anche emotivamente. In lacrime sul Centrale, il tennista ha raccontato di aver valutato seriamente l’ipotesi di non giocare. “Stamattina non sapevo se sarei sceso in campo. Ho giocato praticamente solo di braccio, le gambe erano finite”, ha spiegato dopo la vittoria, precisando però che le sue erano “lacrime di felicità”.

Successivamente, in conferenza stampa, Musetti ha confermato di non sentirsi al meglio da alcuni giorni. Il giocatore ha ammesso che, se il torneo non fosse stato quello di Roma, probabilmente avrebbe preferito fermarsi per evitare rischi inutili. Secondo il suo racconto, il dolore accusato durante la partita sarebbe stato diverso rispetto a quello localizzato nella zona fasciata della gamba.

Il tennista ha parlato anche di stress e tensione emotiva, spiegando che i problemi accusati contro Cerundolo potrebbero essere stati aggravati dai crampi e dalla fatica accumulata. Musetti è comunque riuscito a chiudere l’incontro prima che la situazione peggiorasse ulteriormente.