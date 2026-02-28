Agnese e Roberto, dal trono di Uomini e Donne al matrimonio dopo il lutto

Agnese racconta la morte della sorella per un tumore ai polmoni e spiega come quel dolore abbia accelerato la scelta di sposare Roberto. La storia, nata a Uomini e Donne, si è trasformata in una decisione presa senza rimandare.

Agnese e Roberto si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, dove il loro rapporto è cresciuto tra incontri, discussioni e momenti decisivi. Dopo la scelta finale, la relazione è continuata lontano dalle telecamere, fino alla proposta di matrimonio arrivata nello stesso programma che li aveva fatti incontrare.

Ospiti a Verissimo, i due hanno ripercorso le tappe della loro storia. Un percorso vissuto rapidamente ma con convinzione, anche alla luce di quanto accaduto nella vita privata di Agnese.

La donna ha raccontato la perdita della sorella Francesca, morta a 38 anni per un tumore ai polmoni. «Abbiamo scoperto la malattia a inizio maggio e a metà giugno non c’era più», ha detto, ricordando un peggioramento fulmineo durato appena un mese e mezzo.

Tra le due sorelle c’era un legame stretto, nonostante caratteri diversi. «Io sono più aperta, lei era più riservata, ma siamo cresciute insieme», ha spiegato. La scomparsa ha lasciato un segno profondo anche nel modo di vedere la vita.

Proprio quel dolore ha inciso sulle sue scelte. «Quando succedono cose così, capisci che tutto può cambiare in poco tempo», ha raccontato Agnese, spiegando perché la decisione di sposarsi non è stata rimandata.

Durante quel periodo, Agnese ha cercato di sostenere la famiglia, diventando un punto di riferimento per i genitori. «Li ho visti fragili e ho tirato fuori tutta la forza che avevo», ha detto, descrivendo un momento in cui ha dovuto mettere da parte se stessa per aiutare gli altri.