Andrea Pellegrino sfida Sinner a Roma, dagli anni difficili nei Challenger al sogno Masters 1000

Andrea Pellegrino affronta Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia dopo la vittoria su Tiafoe e anni difficili nei Challenger. Il tennista pugliese aveva pensato di smettere, ma ora vuole chiudere la carriera senza rimpianti.

Andrea Pellegrino si prepara a vivere il momento più importante della sua carriera. Il tennista pugliese, 29 anni e numero 155 del ranking ATP, sarà uno degli italiani protagonisti agli Internazionali d’Italia dopo una settimana che gli ha cambiato prospettive e fiducia.

Partito dalle qualificazioni, Pellegrino ha conquistato l’accesso al tabellone principale di un Masters 1000 grazie al successo contro Frances Tiafoe, numero 22 del mondo, favorito alla vigilia. Un risultato arrivato dopo il ritiro di Arthur Fils e costruito con una prestazione solida contro uno dei giocatori più esperti del circuito.

Per il tennista azzurro non è stato un percorso semplice. Negli ultimi anni ha trascorso gran parte della stagione nei tornei Challenger, tra trasferte continue e risultati altalenanti. In più occasioni aveva anche pensato di lasciare il tennis. A convincerlo a continuare sono stati la famiglia e la volontà di non abbandonare il sogno inseguito fin da bambino.

Pellegrino ha raccontato di voler arrivare alla fine della carriera senza rimpianti, dopo aver attraversato momenti complicati e periodi nei quali la fatica sembrava prevalere sulle soddisfazioni sportive.

Adesso davanti a lui c’è la sfida più difficile possibile, quella contro Jannik Sinner. I due si erano già affrontati nel 2019 in una finale ITF disputata a Santa Margherita di Pula, con la netta vittoria dell’altoatesino per 6-1 6-1. Oggi lo scenario è completamente diverso. Sul Centrale di Roma, davanti a migliaia di spettatori, Pellegrino se la vedrà contro il numero uno del mondo.

Il pugliese non nasconde l’emozione per un appuntamento di questo livello, ma vuole affrontarlo senza timori. L’obiettivo è godersi la partita e l’atmosfera di uno stadio pieno contro il giocatore più forte del circuito.

Nel corso della sua esperienza nel tennis professionistico, Pellegrino ha parlato anche delle pressioni legate al mondo delle scommesse, criticando i comportamenti di chi riversa sui giocatori frustrazioni e insulti dopo le partite. Per lui il tennis resta prima di tutto passione, emozione e sacrificio.

Il torneo romano gli ha già garantito oltre 92 mila euro di premio, ma il tennista italiano assicura che la motivazione principale resta la possibilità di vivere giornate come questa, davanti al pubblico di casa e contro il migliore del ranking ATP.