Sinner Zverev finale Madrid, orario e dove vedere la sfida per il quinto Masters 1000

Jannik Sinner affronta Alex Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid per inseguire il quarto titolo stagionale di fila. L’azzurro, già dominante nel 2026, punta a un record mai raggiunto nel circuito ATP.

La finale del Masters 1000 di Madrid mette di fronte Jannik Sinner e Alex Zverev oggi, domenica 3 maggio 2026. Il numero uno del mondo scende in campo per continuare una stagione perfetta e tentare un’impresa senza precedenti nel tennis maschile.

L’incontro è programmato non prima delle 17. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver conquistato Indian Wells, Miami e Montecarlo, e ora cerca il quarto titolo consecutivo dell’anno. Un eventuale successo gli permetterebbe di centrare anche il quinto Masters 1000 di fila, risultato mai raggiunto finora da nessun giocatore.

I precedenti sorridono nettamente all’azzurro. Nei 13 confronti disputati, Sinner ha vinto 9 volte e si presenta con una striscia aperta di 8 successi consecutivi contro il tedesco. L’ultimo set conquistato da Zverev risale alla finale degli Australian Open dello scorso anno, poi solo sconfitte.

Il tedesco riconosce il valore dell’avversario ma non parte sconfitto. “È il miglior giocatore del mondo, proverò a metterlo in difficoltà”, ha dichiarato Zverev, ricordando anche come le sue vittorie contro Sinner appartengano ormai al passato.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e disponibile in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento della sfida decisiva di Madrid.