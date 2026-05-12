Paola Iezzi travolge il GialappaShow, tra Anna Oxa, rap con Spasmo e swing con il Mago Forest

Paola Iezzi protagonista al GialappaShow con sketch, imitazioni e duetti musicali nella puntata dell’11 maggio. La cantante ha affiancato il Mago Forest tra rap, comicità e omaggi televisivi, conquistando il pubblico di TV8.

Paola Iezzi è stata la protagonista assoluta della puntata del GialappaShow andata in onda lunedì 11 maggio su TV8 e Sky Uno. La cantante ha condiviso il palco con il Mago Forest nella veste di co-conduttrice, alternando comicità, musica e performance dal vivo in una serata ricca di ospiti e sketch.

Tra i momenti più seguiti della trasmissione, l’imitazione di Anna Oxa con il personaggio di “Anna Transenna”, proposta da Paola Iezzi in una versione ironica e surreale. Poco dopo, la cantante è salita sul palco insieme a Spasmo, interpretato da Giovanni Vernia, per una gag musicale costruita su una proposta di matrimonio in stile rap.

La puntata ha dato spazio anche alla comicità seriale di “Sensualità a corte”. Paola Iezzi è apparsa nei panni della sorellastra Iris accanto a Marcello Cesena e Simona Garbarino. Non è mancato nemmeno un numero di ballo swing insieme al Mago Forest, ispirato alle atmosfere hollywoodiane degli Anni 40.

Nel corso della serata la cantante ha duettato con Francesco Gabbani, interpretato da Ross, nello sketch “Amici come prima”, mentre con Amos, personaggio di Alessandro Betti, ha riproposto “Vamos a bailar (Esta vida nueva)”, storico brano del duo Paola & Chiara.

Spazio anche alla comicità legata all’universo televisivo. Stefano De Martino, impersonato da Gigi, ha scelto Paola Iezzi come madrina immaginaria del prossimo Festival di Sanremo. Da lì è partita una reunion con le coriste di “Canzoni sotto l’albero”, trasmissione televisiva alla quale la cantante partecipò nei primi Anni 90.

Tra gli altri sketch, Paola Iezzi ha preso parte all’intervista al regista turco Kaskai Annanzi, interpretato da Toni Bonji, prima di sedersi al “Caffè letterario” per un confronto ironico con il Mago Forest.

La puntata del programma firmato dalla Gialappa’s Band ha raccolto complessivamente quasi 950 mila spettatori medi in Total Audience. Su TV8 il primo passaggio ha registrato il 4,4% di share.

Nel cast della serata anche Sarah Felberbaum, ospite dello sketch “Vererrimo” condotto dalla finta Silvia Toffanin interpretata da Brenda Lodigiani, e Matilda De Angelis, protagonista della docu-serie dedicata a Gineprio con Ubaldo Pantani.

La musica live ha visto sul palco la cantautrice italo-palestinese Tära e Tullio De Piscopo, protagonista insieme ai Neri per Caso di una performance sulle note di “Luglio, Agosto, Settembre (Nero)” degli Area. Successivamente De Piscopo e il gruppo vocale hanno eseguito un mashup tra “Yes I know my way” di Pino Daniele e “I wish” di Stevie Wonder.

Brenda Lodigiani è tornata anche nei panni di Victoria Cabello, mentre Giulia Vecchio ha interpretato sia Iva Zanicchi sia Ema Stokholma durante il “Radio GialappaShow”. Stefano Rapone ha alternato il monologo delle Iene al personaggio del giornalista Arborio Corbellini. Toni Bonji, oltre al regista Kaskai Annanzi, ha vestito anche i panni del “Demotivatore”.

Il programma è scritto da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson insieme al team autorale guidato da Michele Foresta. La regia è affidata ad Andrea Fantonelli. Le puntate del GialappaShow sono disponibili in streaming su NOW e on demand su Sky.