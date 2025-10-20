GialappaShow torna con la sesta stagione: il Mago Forest e nuove irresistibili parodie

È di nuovo tempo di GialappaShow. Il programma ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band torna in onda con la sua sesta stagione, a partire da oggi, 20 ottobre, ogni lunedì alle 21:30 in prima visione assoluta.

Alla conduzione è confermato l’inimitabile Mago Forest, mattatore e perfetta spalla delle gag dei due Gialappi. Accanto a lui, nella puntata di debutto, ci sarà Miriam Leone come prima co-conduttrice della nuova edizione.

Leggi anche Monica Setta contro l'imitazione a Gialappashow: Sembro Hulk, ho ricevuto minacce sui social

La stagione porta con sé un’importante novità: l’arrivo di Michela Giraud, protagonista della fiction “Che Dio ce salvi”. Nello show, vestirà i panni di Suor Piena, una suora eccentrica e spregiudicata, pronta a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi.

Tra i volti già noti, Brenda Lodigiani propone una parodia inedita di Silvia Toffanin e torna con la sua irresistibile Annalaisa. Ubaldo Pantani debutta invece nei panni di Joe Bastianich in versione “Foodish”, mentre Valentina Barbieri porta in scena una Giulia De Lellis alle prese con improbabili clip di divulgazione scientifica.

Giulia Vecchio si trasforma in una Valeria Bruni Tedeschi fragile e nevrotica, ma non rinuncia ai suoi cavalli di battaglia come Milly Carlucci e Monica Setta. Edoardo Ferrario torna sotto le mentite spoglie di Maicol Pirozzi, questa volta conduttore di un podcast dedicato a imprenditori di successo.

Toni Bonji interpreta l’avvocato Enrico Maria D’Ufficio, che anziché difendere i clienti, li mette sempre più nei guai. Gigi torna nei panni di Stefano De Martino e di un Toni Servillo caustico, mentre Ross presenta la rubrica “Le cinque cose da non fare o non dire”.

Stefano Rapone sarà un professore che parla di antiage e alimentazione longeva, parodiando i monologhi seri de “Le Iene”. Giovanni Vernia interpreterà un inedito Cesare Cremonini, oltre a riprendere il ruolo di Achille Lauro.

Alessandro Betti tornerà come Amos, il disturbatore di studio, e sarà protagonista di due nuove fiction: Sotto Torchio, un interrogatorio poliziesco con Brenda Lodigiani, e il ritorno di Grande Fratello RIP, dove interpreta un Luciano Pavarotti che tenta di rientrare nella casa sotto mentite spoglie.

Non mancano Marcello Cesena e Simona Garbarino con le nuove, attesissime puntate di Sensualità a Corte, mentre Carlo Amleto stupirà ancora con performance musicali a sorpresa.

Come sempre, la Gialappa’s Band commenterà filmati, programmi televisivi, tormentoni del web e partite di calcio internazionale, confermando il suo inconfondibile stile ironico e dissacrante.