GialappaShow: Francesca Fialdini co-conduttrice con Mago Forest nella puntata del 14 aprile

Lunedì 14 aprile torna GialappaShow in prima serata su TV8 alle 21.30, in simulcast anche su Sky e in streaming su NOW. La terza puntata del programma firmato Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, vede Francesca Fialdini affiancare Mago Forest alla conduzione.

A dare il via alla serata è Brenda Lodigiani, nei panni di Miriam, accompagnata da Giorgio Panariello, che introduce la sigla ispirata a Stranger Things con tutto il cast. Spazio anche alla musica con I Neri per Caso, che si esibiscono su Cuoricini dei Coma_Cose e successivamente su Ain’t No Sunshine di Bill Withers, insieme a Shablo, Joshua, Tormento, Gibier Fest Band e Alphorn.

Torna I Bellissimi di TV8 con Marcello Cesena, affiancato da due ospiti speciali: Carla Signoris ed Emanuela Folliero. Tra i momenti comici più attesi anche Raul Cremona, Edoardo Ferrario nel ruolo di Maicol Pirozzi, Ubaldo Pantani che parodizza Bruno Vespa, e Max Giusti nelle vesti di Antonino Cannavacciuolo e Aurelio De Laurentiis. Giulia Vecchio propone un nuovo sketch di Robba de donne, interpretando Monica Setta.

Come sempre, la Gialappa’s Band commenta filmati tratti da programmi TV, tormentoni virali e match di calcio internazionale. Appuntamento con Gialappa’s Night mercoledì 16 aprile, dopo la sfida Real Madrid–Arsenal.