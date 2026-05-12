Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca si sarebbero lasciati, il messaggio social fa esplodere i sospetti

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Sara Gaudenzi lascia intendere la fine della storia con Alessio Rubeca dopo una frase pubblicata su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso un messaggio che ha subito acceso i sospetti dei fan.

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Un’altra coppia nata a Uomini e Donne sembra essere arrivata alla rottura. Dopo settimane di foto romantiche e dediche sui social, tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca qualcosa sarebbe cambiato improvvisamente. A far parlare è stata una storia pubblicata dall’ex tronista su Instagram, interpretata da molti follower come un chiaro riferimento alla fine della relazione. «Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Stay tuned...», ha scritto Sara in una storia condivisa sul suo profilo. Una frase breve, ma sufficiente per alimentare dubbi e commenti tra chi seguiva la coppia fin dai tempi del programma di Maria De Filippi. Subito dopo la pubblicazione del messaggio, sui social hanno iniziato a circolare ipotesi legate a un possibile tradimento. Durante il percorso televisivo, infatti, Alessio Rubeca era già stato al centro di diverse segnalazioni. Alcune persone avevano riferito alla redazione che il corteggiatore avrebbe continuato a scrivere ad altre ragazze tramite app di incontri. Fino a pochi giorni fa, però, nulla lasciava immaginare una crisi. Il 3 maggio Sara aveva pubblicato alcune immagini insieme ad Alessio, accompagnate dalla frase «Quando siete felici, fateci caso». Nelle foto i due apparivano complici e affiatati. L’ultimo contenuto condiviso da Alessio risale invece al 10 aprile. In quell’occasione aveva mostrato ai follower un regalo ricevuto da Sara, un bracciale personalizzato con incisa la data della loro scelta a Uomini e Donne.

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