Andrea D'Alessio compie 16 anni, gli auguri social di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Andrea D’Alessio compie 16 anni e riceve gli auguri pubblici di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, che celebrano il figlio con messaggi affettuosi e foto personali condivise sui social.

Andrea D’Alessio festeggia il suo sedicesimo compleanno e per l’occasione arrivano le dediche dei genitori, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Entrambi hanno scelto i social per celebrare il figlio con parole cariche di affetto e immagini che raccontano il loro legame.

Il cantautore napoletano ha condiviso una fotografia in bianco e nero che lo ritrae insieme ad Andrea, abbracciati. A corredo dello scatto, poche parole dirette: definisce il figlio “il mio principe” e gli augura buon compleanno, ricordando quanto sia centrale nella sua vita.

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Anna Tatangelo ha invece pubblicato una serie di immagini che ripercorrono la crescita del ragazzo, dalle foto dell’infanzia fino a oggi. Il tono è più intimo e nostalgico: la cantante parla con orgoglio del figlio, lo descrive come un ragazzo sensibile e dal cuore grande, e ribadisce quanto il loro rapporto resti speciale nonostante il passare degli anni.

Una storia lunga quindici anni

Andrea è nato nel 2010 dalla relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, iniziata a metà degli anni Duemila. I due artisti hanno condiviso circa quindici anni insieme, costruendo un percorso sia personale che professionale.

La loro storia si è conclusa nel 2020, ma il legame come genitori è rimasto saldo. Anche in occasioni come questa, entrambi mostrano pubblicamente l’affetto per il figlio, accompagnandolo nelle tappe più importanti della sua crescita.