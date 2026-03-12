Uomini e Donne, Sara Guadenzi sceglie Alessio Rubeca dopo tensioni e malore in studio

Sara Guadenzi ha scelto Alessio Rubeca a Uomini e Donne dopo una registrazione segnata da tensioni e da un malore in studio. La tronista ha chiuso il suo percorso al termine di una puntata agitata tra baci, discussioni e momenti di forte stress.

Il percorso di Sara Guadenzi a Uomini e Donne si è concluso durante la registrazione di giovedì 12 marzo. La tronista ha preso la decisione finale dopo settimane complicate e un clima sempre più teso in studio, scegliendo di uscire dal programma insieme ad Alessio Rubeca.

Nella puntata registrata, Sara ha trascorso del tempo sia con Alessio Rubeca sia con Matteo Stratoti. Durante le due esterne sono scattati dei baci con entrambi, un gesto che ha acceso immediatamente gli animi e cambiato l’atmosfera tra i protagonisti del trono.

La reazione più dura è arrivata da Matteo Stratoti, che non ha nascosto la rabbia per quanto accaduto. Secondo le anticipazioni, il corteggiatore avrebbe alzato i toni arrivando a minacciare Alessio e anche Ciro Solimeno, intervenuto nella discussione. La situazione è diventata così tesa da richiedere l’intervento di Maria De Filippi per riportare la calma.

La pressione del momento ha avuto effetti anche sulla tronista. Durante la registrazione, Sara si è sentita male ed è stata accompagnata dietro le quinte per riprendersi prima di tornare in studio e portare a termine la puntata.

Alla fine la scelta è ricaduta su Rubeca. Non tutti però hanno accolto con entusiasmo la decisione. Una parte del pubblico si era affezionata a Stratoti e sui social molti spettatori hanno già iniziato a chiedere di rivederlo presto sul trono di Uomini e Donne.