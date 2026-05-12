Carburanti, gasolio sotto i 2 euro dopo il taglio delle accise e benzina ancora in calo

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Benzina e diesel scendono ancora dopo il taglio delle accise, con il gasolio tornato sotto i due euro al litro per la prima volta da marzo. Calano anche Gpl e metano mentre restano differenze tra compagnie e pompe bianche.

Carburanti, gasolio sotto i 2 euro dopo il taglio delle accise e benzina ancora in calo

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Nuovo calo per i prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Il diesel è tornato sotto la soglia dei due euro al litro per la prima volta dal 23 marzo, effetto del recente intervento sulle accise entrato in vigore nelle ultime ore. In diminuzione anche la benzina, nonostante il rialzo delle quotazioni internazionali registrato negli ultimi giorni. Nella mattinata del 12 maggio il prezzo medio della benzina in modalità self service si attesta a 1,929 euro al litro, in lieve flessione rispetto alla giornata precedente. Il gasolio scende invece a 1,997 euro al litro con un ribasso più marcato. In calo anche il Gpl, che passa a 0,812 euro al litro, mentre il metano arriva a 1,567 euro al chilo. Sulle autostrade i listini restano più elevati. La benzina self viene venduta in media a 1,999 euro al litro, mentre il diesel raggiunge 2,073 euro. Per il Gpl il prezzo medio è di 0,919 euro al litro e per il metano di 1,596 euro al chilo. Tra le compagnie petrolifere si registrano ulteriori ritocchi ai listini consigliati. Eni ha ridotto di un centesimo il prezzo del gasolio, mentre Q8 ha aumentato di un centesimo la benzina e tagliato di due centesimi il diesel. I dati raccolti presso circa 20mila distributori italiani mostrano differenze anche tra compagnie tradizionali e pompe bianche. La benzina self service viaggia in media a 1,932 euro al litro, con i distributori indipendenti leggermente più convenienti rispetto alle grandi reti. Per il diesel self il prezzo medio è di 2,009 euro al litro. Più alti i costi per chi sceglie il rifornimento servito. La benzina supera in media i 2,06 euro al litro, mentre il diesel arriva a 2,150 euro. Il Gpl servito si attesta a 0,821 euro al litro, il metano a 1,568 euro al chilo e il Gnl a 1,468 euro. Guardando ai principali marchi, Eni propone la benzina self a 1,944 euro al litro, IP a 1,935 euro, Q8 a 1,928 e Tamoil a 1,922 euro. Sul fronte diesel, Eni scende a 1,995 euro al litro nel self service, mentre IP si posiziona a 2,025 euro, Q8 a 2,014 e Tamoil a 2,004 euro.

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