Prezzi carburanti ancora in calo, diesel vicino ai 2 euro e benzina stabile dopo le accise

Benzina e diesel continuano a scendere anche oggi, con il gasolio vicino ai 2 euro al litro. Il taglio dei prezzi prosegue da oltre un mese mentre il governo ha prorogato fino al 22 maggio le attuali accise sui carburanti.

Continua la discesa dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana. L’11 maggio il diesel self service si mantiene poco sopra la soglia dei 2 euro al litro, mentre la benzina resta stabile intorno a 1,93 euro dopo l’aumento delle accise entrato in vigore a inizio mese.

Nel weekend il ministero dell’Economia ha confermato fino al 22 maggio le aliquote attuali attraverso il meccanismo dell’accisa mobile, previsto dalla normativa del 2007. Nel frattempo le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati hanno ripreso a salire.

Sulla rete stradale i prezzi medi registrati questa mattina indicano la benzina self service a 1,930 euro al litro, in calo di 4 millesimi rispetto a venerdì. Il gasolio scende invece di 18 millesimi e arriva a 2,007 euro al litro. In diminuzione anche il Gpl, ora a 0,815 euro al litro, e il metano, a 1,568 euro al chilo.

In autostrada la benzina self resta stabile a 2 euro al litro, mentre il diesel cala a 2,078 euro. Il Gpl scende a 0,921 euro al litro, mentre il metano resta fermo a 1,598 euro al chilo.

Secondo le rilevazioni diffuse da Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di 3 centesimi al litro il prezzo consigliato del gasolio. Sull’intera rete nazionale, considerando circa 20mila distributori monitorati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self service si attesta in media a 1,932 euro al litro. Per il diesel self la media è invece di 2,011 euro.

Più alti i prezzi al servito. La benzina raggiunge una media di 2,069 euro al litro, mentre il diesel arriva a 2,151 euro. Il Gpl servito si colloca a 0,822 euro al litro e il metano a 1,568 euro al chilo.

Tra i principali marchi, sulla benzina self service Eni registra 1,944 euro al litro, IP 1,936, Q8 1,929 e Tamoil 1,922. Sul diesel self Eni scende sotto i 2 euro con 1,997 euro al litro, mentre IP si attesta a 2,026, Q8 a 2,015 e Tamoil a 2,005 euro.