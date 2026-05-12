Sonia Bottacchiari scomparsa con i figli, il padre dubita delle lettere e parla di una possibile setta

Sonia Bottacchiari è sparita con i due figli dopo aver lasciato Castell’Arquato il 20 aprile. Le lettere trovate nella casa del padre aprono nuovi interrogativi, mentre resta senza risposta il mistero dei telefoni spenti.

Da 22 giorni non ci sono tracce di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti, di 14 e 16 anni. La donna aveva lasciato Castell’Arquato il 20 aprile insieme ai ragazzi e ai loro quattro cani, dicendo ai familiari che sarebbero andati in un campeggio a Gemona, in Friuli Venezia Giulia. Da quel momento ogni contatto si è interrotto.

L’ultimo messaggio ricevuto dai parenti è arrivato dalla sedicenne, che aveva scritto al nonno poche parole rassicuranti: “Siamo arrivati, tutto bene”. Poco dopo, però, i quattro cellulari della famiglia sono risultati spenti. Gli accertamenti successivi hanno escluso che Sonia Bottacchiari e i figli siano mai arrivati nel campeggio indicato, dove non risultava nemmeno alcuna prenotazione.

Nel frattempo le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza si sono concentrate su due lettere manoscritte trovate nell’abitazione del padre della donna, Riccardo Bottacchiari. Gli scritti sarebbero rimasti inosservati durante le prime verifiche e sarebbero stati notati solo in seguito. Sul contenuto gli investigatori mantengono il massimo riserbo, ma uno dei testi sarebbe rivolto proprio ai figli.

Secondo quanto riferito dal padre della donna, nelle lettere comparirebbero riferimenti a delusioni personali e fallimenti. L’uomo, però, non è convinto che quei fogli siano stati scritti davvero dalla figlia. “Non erano firmati, non so se li abbia scritti lei e neppure quando”, ha spiegato.

Gli investigatori stanno valutando la situazione psicologica della donna, ma al momento non ritengono probabile l’ipotesi di un gesto estremo. Restano invece aperti diversi scenari legati a una possibile fuga pianificata prima della partenza.

Un dettaglio emerso nelle ultime ore riguarda il lavoro di Sonia Bottacchiari. La donna si sarebbe dimessa dal supermercato dove era impiegata poche settimane prima della scomparsa, ritirando anche la liquidazione senza informare il padre. “Non ne sapevo nulla”, ha raccontato l’uomo.

In casa sarebbero stati trovati anche segnali che fanno pensare a una partenza organizzata con calma. Prima di allontanarsi, Sonia avrebbe lasciato alcune buste con del cibo destinate al padre, accompagnate da un biglietto affettuoso con scritto “Cibo per il nonno. Non toccare!”, decorato con cuori e stelline.

Riccardo Bottacchiari continua a credere che la figlia e i nipoti siano vivi. L’uomo sospetta che possano essersi rifugiati all’interno di una comunità religiosa. Sonia praticava il buddismo e il padre non esclude che possa essersi avvicinata a qualche congregazione insieme ai ragazzi.