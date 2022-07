Previsione Meteo : arriva Apocalisse con temperature fino a 40 gradi nel weekend

L'ondata di caldo che sta investendo l'Italia non sembra fermarsi. Dopo alcuni giorni in cui lesembravano essere scese, concedendo una leggera tregua, gli esperti annunciano unaper la prossima settimana. Una vera e propria "bolla calda" con la quale verranno toccate punte ben oltre i. Un caldo record, reso ancora più insostenibile dalla totale assenza di pioggia, con un conseguente aumento della siccità.

L'estate 2022 continua a connotare un quadro preoccupante. La prossima settimana a partire da martedì 19 luglio, e per il resto del mese, l'Italia sarà investita da una "bolla calda" proveniente dalla Francia. Secondo le previsioni, la quarta ondata di caldo stagionale sarà ancora più intensa delle precedenti. Da domani è atteso un nuovo anticiclone africano, Apocalisse. Con temperature che si assesteranno intorno ai 38 gradi. Tuttavia, non si possono escludere picchi superiori ai 40 gradi. In questo caso, le zone più colpite saranno il Nord Italia e le isole. A Milano sono previsti circa 41 gradi, non sono da escludere punte in altre grandi città italiane come Roma. Afa anche Bologna e Firenze. temperature stabilmente sopra i 40 gradi anche in Sardegna e Sicilia, weekend con bollino rosso atteso in tutta la penisola.

