Meteo, tornano piogge e temporali nel weekend con calo termico da metà settimana

Piogge e temporali tornano sull’Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Dopo il sole di sabato, il weekend cambia volto con rovesci al Nord e al Centro e un nuovo calo delle temperature dalla prossima settimana.

Il miglioramento previsto per sabato 9 maggio durerà poche ore. Sull’Italia è infatti in arrivo una nuova fase di maltempo, con precipitazioni e temporali destinati a interessare soprattutto le regioni del Nord e parte del Centro già dalla giornata di domenica.

Le prime avvisaglie del peggioramento si noteranno già sulla Sardegna, dove nel pomeriggio aumenteranno le nubi insieme alle piogge. In serata la copertura si estenderà progressivamente verso la Penisola, segnale dell’ingresso di una perturbazione atlantica che cambierà rapidamente il quadro meteorologico.

Secondo le previsioni, domenica 10 maggio il tempo peggiorerà fin dalle prime ore sulle regioni tirreniche e sul Nord-Ovest. Nel corso della giornata i rovesci raggiungeranno anche il Nord-Est e parte del Centro adriatico. Situazione differente invece al Sud, dove sono attese schiarite più ampie e temperature in aumento.

La Toscana resta tra le aree più esposte. In diverse zone della regione, in particolare nei settori settentrionali, le piogge cadute dall’inizio del mese hanno già superato la media di maggio. Nei prossimi giorni sono previste altre precipitazioni abbondanti, con fenomeni più intensi attesi intorno alla metà della prossima settimana.

L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da una netta differenza tra Nord e Sud. Tra lunedì e martedì il Nord e parte del Centro continueranno a fare i conti con instabilità e rovesci, mentre il Meridione vivrà una fase decisamente più calda e soleggiata. In Sicilia e Calabria le temperature potranno raggiungere anche i 32-33 gradi, con valori vicini ai 30 gradi pure in Puglia.

La fase quasi estiva durerà però poco. Tra il 13 e il 16 maggio una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa attraverserà gran parte dell’Italia portando temporali, vento forte e un sensibile abbassamento delle temperature.

Per sabato 9 maggio il tempo resterà in prevalenza stabile su gran parte del Paese, con sole e clima mite soprattutto al Centro-Sud. Domenica invece spazio a rovesci sparsi al Nord e al Centro, mentre lunedì l’instabilità continuerà soprattutto sulle regioni settentrionali e sulla Toscana.