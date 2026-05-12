Francesco Dolci, il pugnale tibetano sequestrato sarà analizzato dal Ris

Francesco Dolci è indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini e ora un kukri tibetano sequestrato nella sua casa sarà analizzato dal Ris. La lama, lunga circa 40 centimetri, potrebbe essere compatibile con il taglio riscontrato sul cadavere.

Gli investigatori hanno sequestrato un kukri tibetano nell’abitazione di Francesco Dolci, l’ex compagno di Pamela Genini indagato dal 6 maggio per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro. L’arma, trovata in una vecchia credenza nella proprietà di Sant’Omobono Terme, in Valle Imagna, è stata inviata ai carabinieri del Ris per accertare un possibile collegamento con il corpo della donna.

Secondo i primi accertamenti medico-legali, la decapitazione sarebbe stata eseguita con un taglio netto e preciso, compatibile con una lama liscia. Il pugnale sequestrato è un kukri di circa 40 centimetri, caratterizzato da una lama ricurva simile a quella resa celebre dai racconti dedicati a Sandokan.

Dolci continua a respingere ogni accusa e sostiene di non aver mai visto quell’arma. Intervistato da Canale 5, l’uomo ha dichiarato che ricorderebbe un oggetto di quelle dimensioni e ha ipotizzato che qualcuno possa averlo collocato nella sua abitazione per incastrarlo.

Gli inquirenti stanno concentrando gli accertamenti su due periodi specifici. Il primo riguarda i giorni compresi tra il 27 ottobre e il 2 novembre 2025, finestra temporale nella quale sarebbe avvenuta la violazione della sepoltura. Il secondo coincide con i giorni precedenti al 23 marzo, data in cui è stato scoperto lo scempio nel cimitero.

In queste settimane diversi testimoni sono stati ascoltati in caserma per verificare gli spostamenti forniti da Dolci durante l’interrogatorio. La Procura, pur mantenendo alta l’attenzione sull’ex fidanzato di Pamela Genini, non esclude ancora altre piste investigative e punta a raccogliere riscontri oggettivi che possano collegare l’indagato al luogo della profanazione.