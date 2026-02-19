Blanco annuncia il ritorno con un nuovo album dopo tre anni di pausa

Blanco annuncia il ritorno con un nuovo album dopo tre anni lontano dai palchi, spiegando di sentirsi cambiato e pronto a rimettersi in gioco. Il cantante parla di emozioni contrastanti e di un brano difficile da cantare dal vivo.

Blanco rompe il silenzio e conferma il suo ritorno con un nuovo progetto discografico. Sui social il cantante ha condiviso alcune immagini che sembrano anticipare un videoclip, accompagnate da parole dirette: un disco è in arrivo e per lui rappresenta qualcosa di importante.

Il racconto è personale, quasi intimo. Parla di emozioni contrastanti, di leggerezza e vuoto, ma anche di tracce nate da esperienze difficili. Uno dei brani, ammette, lo mette in difficoltà già al solo pensiero di eseguirlo davanti al pubblico. Altri, invece, li immagina sul palco con energia, tra salti e contatto diretto con i fan.

Leggi anche: Blanco annuncia il ritorno con un nuovo brano: pubblicato il primo spoiler sui social

Il ritorno arriva dopo un lungo periodo lontano dalle scene. Sono passati tre anni dall’ultima volta su un palco. In mezzo, anche l’episodio di Sanremo 2023, quando durante l’esibizione distrusse la scenografia floreale. Un gesto che ha segnato la sua immagine pubblica e che lo stesso artista richiama tra le righe parlando di errori.

Nelle ultime settimane alcune immagini pubblicate online avevano alimentato preoccupazione. In uno scatto appariva nudo, con il corpo teso in un urlo all’interno di una stanza d’ospedale. Una scelta che ha spinto molti a chiedersi come stesse davvero.

Già nei mesi precedenti Blanco aveva dovuto fermarsi per problemi di salute, cancellando alcune date a settembre. Lui stesso aveva rassicurato i fan, spiegando che non si trattava di nulla di grave, senza entrare nei dettagli.