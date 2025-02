Fedez annuncia il ritorno sul palco: concerto al Forum di Assago il 19 settembre 2025

Dopo sei anni di assenza dai concerti da solista, Fedez ha annunciato oggi, un evento speciale all'Unipol Forum di Assago, previsto per il 19 settembre 2025. Questo concerto celebra il decimo anniversario dalla sua prima esibizione in quella sede durante il PopHoolista Tour. L'artista ha condiviso la notizia sui suoi canali social, esprimendo il desiderio di tornare a esibirsi con un palco al centro, circondato dai fan, proprio come dieci anni fa. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 14:00 di martedì 18 febbraio sul sito di Vivo Concerti.

