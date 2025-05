Sinner-De Jong agli Internazionali d'Italia 2025: orario, precedenti e dove vedere il match in TV

Jannik Sinner torna oggi, lunedì 12 maggio, sul campo del Foro Italico per affrontare Jesper De Jong nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025, appuntamento valido per il circuito Masters 1000. Il numero uno del mondo, dopo il rientro vincente contro l'argentino Mariano Navone, è pronto a conquistare l'accesso agli ottavi di finale davanti al pubblico di casa.

Orario del match e precedenti tra Sinner e De Jong

Il match tra Sinner e De Jong è in programma oggi, lunedì 12 maggio, non prima delle ore 15 sul Campo Centrale. I due si sono già sfidati nel gennaio scorso agli Australian Open, con Sinner che vinse agevolmente in tre set (6-2, 6-2, 6-2), in quella che fu una delle tappe del suo trionfo nel primo Slam dell’anno.

I tifosi italiani, già in festa nel match d’esordio, si preparano a sostenere il beniamino azzurro con la consueta coreografia arancione "carota", pronta a colorare gli spalti del Centrale in un’atmosfera elettrizzante.

Dove vedere Sinner-De Jong in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, con copertura anche in chiaro su Rai 2. Per chi preferisce seguirla online, il match sarà disponibile in streaming su SkyGo, NOW e RaiPlay, offrendo così ampia copertura a tutti gli appassionati di tennis.

